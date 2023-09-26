وزارة الطاقة تعلن عن 56 وظيفة في 11 مدينة

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (56) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل 15 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، الأحساء) على النحو التالي:
– سكرتير تنفيذي
– محلل عمليات شركاء
– مصمم هوية مؤسسية
– مراقب ميداني
– مدير العمليات الرقابية
– مستشار
– أخصائي هوية مؤسسية
– أخصائي أول مستودعات
– أخصائي أزمات
– أخصائي تراخيص
– أخصائي أول تراخيص
– مشرف فريق
– أخصائي تخطيط
– أخصائي أول تراخيص
– أخصائي أول تخطيط
– أخصائي مشاريع بحثية
– مدير المشاريع البحثية
– أخصائي أول تنسيق ومتابعة
– أخصائي متابعة الالتزام
– مسؤول دعم وتنسيق
– أخصائي تقارير مالية
– أخصائي أول تحليل مالي
– أخصائي أول مراجعة
– أخصائي تجربة شركاء
– مهندس خبير تنظيم وتخطيط
– مهندس خبير مشاريع هندسية
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– الشرقية
– تبوك
– جازان
– أبها
– بريدة
– سكاكا
– ينبع
– الأحساء
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا