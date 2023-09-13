وزارة الطاقة تعلن عن 76 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 76 وظيفة شاغرة (تشمل 22 وظيفة لا تتطلب خبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى في كل من (الرياض، المدينة المنورة، جدة، الشرقية، تبوك، القصيم، أبها، جازان، الأحساء، سكاكا، ينبع) على النحو التالي:
– مراجع أول
– أخصائي أول تخطيط أداء
– خبير أول تخطيط وأداء
– أخصائي مزايا وتعويضات
– أخصائي بيانات وأبحاث
– أمين مستودع
– مسؤول ممتلكات
– أخصائي أول مستودعات
– مراجع
– كبير مراجعين تقنية معلومات
– أخصائي أزمات
– مدير مشروع مساعد
– أخصائي أول تراخيص
– مشرف فريق
– أخصائي تراخيص
– محلل تخطيط
– خبير أول تخطيط
– أخصائي تخطيط
– مراقب ميداني
– مستشار
– أخصائي توقيع أول
– أخصائي عرض أول
– أخصائي مشاريع بحثية
– أخصائي تنسيق ومتابعة
– أخصائي أول تنسيق واتصال
– أخصائي متابعة الالتزام
– مسؤول دعم وتنسيق
– وظائف أخرى.
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– التخصصات الإدارية
– التخصصات المالية
– التخصصات القانونية
– التخصصات التقنية
– التخصصات الهندسية
– تخصصات أخرى
– الرياض
– المدينة المنورة
– جدة
– الشرقية
– تبوك
– أبها
– القصيم
– جازان
– الأحساء
– سكاكا
– ينبع
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا