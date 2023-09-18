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وزارة المالية الكويتية تتعرض لمحاولة اختراق

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
وزارة المالية الكويتية تتعرض لمحاولة اختراق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن أحد أنظمتها تعرضت لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر اليوم الاثنين.

اختراق وزارة المالية الكويتية

وحسب ما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية، أكدت وزارة المالية أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وتقييم مستوى محاولة الاختراق جارٍ.

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وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، لافتة إلى أن الأنظمة المالية للحكومة مفصولة.

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