وزيرة خارجية نيوزيلندا تغني أمام الأمم المتحدة

الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الجبلين جارسيا في طريقه للرحيل عن نابولي محمد بن سلمان يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة أبشر: استبدال لوحات المركبات بضغطة زر إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا وظائف إدارية شاغرة في السودة للتطوير انتهاء مهلة المركبات العاملة في نشاط نقل وسحب السيارات ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 93.93 دولار للبرميل وزير الطاقة: السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية السلمية طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 غدًا
فاجأت وزيرة خارجية نيوزيلندا ، نانايا ماهوتا، المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، بالغناء.
وألقت ماهوتا، والتي تعد أول وزيرة خارجية لنيوزيلندا من السكان الأصليين، كلمة أكدت خلالها أن نيوزيلندا ملتزمة بالنظام المتعدد الأطراف، والدور الأساسي الذي يلعبه في تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.
وعقب ذلك، غنت ماهوتا بلهجتها المحلية بعد انتهاء خطابها أمام القادة المشاركين في الجمعية العامة.