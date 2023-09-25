Icon

الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الجبلين Icon جارسيا في طريقه للرحيل عن نابولي Icon محمد بن سلمان يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة Icon أبشر: استبدال لوحات المركبات بضغطة زر Icon إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في السودة للتطوير Icon انتهاء مهلة المركبات العاملة في نشاط نقل وسحب السيارات Icon ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 93.93 دولار للبرميل Icon وزير الطاقة: السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية السلمية Icon طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أول وزيرة من السكان الأصليين

وزيرة خارجية نيوزيلندا تغني أمام الأمم المتحدة

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
وزيرة خارجية نيوزيلندا تغني أمام الأمم المتحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاجأت وزيرة خارجية نيوزيلندا ، نانايا ماهوتا، المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، بالغناء.

غناء وزيرة خارجية نيوزيلندا

وألقت ماهوتا، والتي تعد أول وزيرة خارجية لنيوزيلندا من السكان الأصليين، كلمة أكدت خلالها أن نيوزيلندا ملتزمة بالنظام المتعدد الأطراف، والدور الأساسي الذي يلعبه في تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

قد يهمّك أيضاً
هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية

هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية

مغربية منكوبة في الزلزال تقاضي صحيفة فرنسية

مغربية منكوبة في الزلزال تقاضي صحيفة فرنسية

وعقب ذلك، غنت ماهوتا بلهجتها المحلية بعد انتهاء خطابها أمام القادة المشاركين في الجمعية العامة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار