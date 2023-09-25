وزيرة خارجية نيوزيلندا تغني أمام الأمم المتحدة

فاجأت وزيرة خارجية نيوزيلندا ، نانايا ماهوتا، المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، بالغناء.

غناء وزيرة خارجية نيوزيلندا

وألقت ماهوتا، والتي تعد أول وزيرة خارجية لنيوزيلندا من السكان الأصليين، كلمة أكدت خلالها أن نيوزيلندا ملتزمة بالنظام المتعدد الأطراف، والدور الأساسي الذي يلعبه في تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وعقب ذلك، غنت ماهوتا بلهجتها المحلية بعد انتهاء خطابها أمام القادة المشاركين في الجمعية العامة.