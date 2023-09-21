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هم من يحدثون كل هذه الأصداء حول العالم

وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ مساءً
وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أحدث حالة من الترقب والتفاعل والتأثير على كافة الأصعدة.

الكبار من يتركون الأثر والتأثير

وقال الدوسري، عبر حسابه في منصة إكس “ترقب طويل قبل اللقاء، ونقاش عريض خلاله، وتفاعل واسع بعده.. الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير، ويحدثون كل هذه الأصداء حول العالم”.

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وأضاف وزير الإعلام “زاد الله سمو ولي العهد رفعة وشموخًا، وأدام الله عز الوطن وازدهاره”.

أكبر قصة نجاح

وتفاعلت خديجة عبدالله مع منشور وزير الإعلام، وقالت “لقاء تاريخي يضعنا أمام أكبر قصة نجاح في القرن العشرين .. نحن فخورون بإنجازاتنا الملهمة لأنها جعلتنا محط أنظار العالم .. ومن الآن نبدأ التخطيط
لرؤية 2030”.

وقال طلال بن مشعان بن سيف عبر منصة إكس “حفظ الله سمو سيدي ولي العهد ، لقاء مبهر ثري واسترسال لكافة الأحداث العالمية، الإلمام والحنكة وسرعة البديهة، الصورة الذهنية لنيوم واختيار المكان كان له رسالة جلية تؤكد ثقب النظرة المستقبلية التي أراد سموه إيصالها”.

أمن واستقرار ورفاه

وقال سليمان الحمود “بلد عظيم وقيادة حكيمة وشعب مخلص.. أمن واستقرار ورفاه.. حقاً إنها بيئة خصبة لتحقيق النمو ومواصلة النهوض .. أمة تعتبر العمل عبادة ستكون لها السيادة..”.

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