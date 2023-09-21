المنتخب السعودي الأولمبي يعبر منغوليا بثلاثية وزير الإعلام عن لقاء محمد بن سلمان : الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير أسامة بن لادن عدو للسعودية ولأمريكا محمد بن سلمان لـ Fox News: قمنا بعمل رائع في خدمة الحرمين الشريفين الملكة رانيا توجه نصيحة لـ زوجة ابنها رجوة بشأن الانتقادات السلبية ابن مساعد عن لقاء محمد بن سلمان : أفلا يحق ليَ امتلاكُ الزهو والفخر الأتمْ محمد بن سلمان لـ Fox News: أحب الرياضة وتفاجأنا بالفوز على الأرجنتين لمن يهمه الأمر.. 7 رسائل محلية ودولية من محمد بن سلمان إلى الداخل والخارج لقاء محمد بن سلمان.. أمن واستقرار المنطقة من أولويات قيادة السعودية لقاء محمد بن سلمان.. للسعودية الحق في إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى
أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أحدث حالة من الترقب والتفاعل والتأثير على كافة الأصعدة.
وقال الدوسري، عبر حسابه في منصة إكس “ترقب طويل قبل اللقاء، ونقاش عريض خلاله، وتفاعل واسع بعده.. الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير، ويحدثون كل هذه الأصداء حول العالم”.
وأضاف وزير الإعلام “زاد الله سمو ولي العهد رفعة وشموخًا، وأدام الله عز الوطن وازدهاره”.
"أكبر قصة نجاح في القرن الواحد والعشرين هي المملكة العربية السعودية". #لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/PL7GmtF0HN
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 21, 2023
وتفاعلت خديجة عبدالله مع منشور وزير الإعلام، وقالت “لقاء تاريخي يضعنا أمام أكبر قصة نجاح في القرن العشرين .. نحن فخورون بإنجازاتنا الملهمة لأنها جعلتنا محط أنظار العالم .. ومن الآن نبدأ التخطيط
لرؤية 2030”.
وقال طلال بن مشعان بن سيف عبر منصة إكس “حفظ الله سمو سيدي ولي العهد ، لقاء مبهر ثري واسترسال لكافة الأحداث العالمية، الإلمام والحنكة وسرعة البديهة، الصورة الذهنية لنيوم واختيار المكان كان له رسالة جلية تؤكد ثقب النظرة المستقبلية التي أراد سموه إيصالها”.
وقال سليمان الحمود “بلد عظيم وقيادة حكيمة وشعب مخلص.. أمن واستقرار ورفاه.. حقاً إنها بيئة خصبة لتحقيق النمو ومواصلة النهوض .. أمة تعتبر العمل عبادة ستكون لها السيادة..”.
ترقب طويل قبل اللقاء، ونقاش عريض خلاله، وتفاعل واسع بعده.
الكبار وحدهم من يتركون الأثر والتأثير، ويحدثون كل هذه الأصداء حول العالم.
زاد الله سمو ولي العهد رفعة وشموخًا، وأدام الله عز الوطن وازدهاره🇸🇦#لقاء_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/uTvr7ObtFJ
— سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) September 20, 2023