وزير الحرس الوطني يفتتح عددًا من المشاريع بالقطاع الغربي

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دشّن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، عددًا من مشاريع الوزارة بالقطاع الغربي، على مساحة إجمالية بلغت مليوني متر مربع، تأتي استمرارًا لمرحلة التنمية والتطوير.
وكان في استقباله لدى وصوله رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن الدكتور محمد القحطاني، ومساعد الوكيل للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله التويجري.
واستمع وزير الحرس الوطني إلى إيجاز عن المشاريع وما تحتويه من مرافق ومعسكرات نموذجية ببنية تحتية عالية المستوى، وخدمات تدريبية متطورة، والتي ستساهم في رفع الجاهزية القتالية والأمنية لوحدات الحرس الوطني وإنجاز مهامها وأهدافها على أكمل وجه.
ثم شاهد والحضور عرضًا مرئيًّا عن المشاريع التي تم تدشينها والتي شملت مركز القيادة الرئيسي، وقيادة وكتائب لواء التدخل السريع الخاص الثاني، وقيادة لواء الأمن الخاص الثاني، وسرية هندسة القتال، وكتيبة الشرطة العسكرية الثانية والعشرين، وإدارة الأمن الوقائي من المؤثرات العقلية، وقاعدة الإمداد والتموين، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المشاريع مليوني متر مربع، وتأتي هذه المشاريع استمرارًا لمرحلة التنمية والتطوير التي تشهدها وزارة الحرس الوطني.