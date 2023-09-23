وزير الداخلية: مسيرة النماء والازدهار تتواصل في هذا العهد الميمون

هنأ وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 93 للسعودية.

القمة والريادة في شتى المجالات

وقال وزير الداخلية: “تتجدد اليوم مناحي الاحتفاء بمرور ۹۳ عامًا على توحيد وطن اعتلى – خلالها – القمة بريادته في شتى المجالات وذلك بفضل من الله -عز وجل- ثم بالجهود المخلصة لقادته وأبنائه الأوفياء منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه- الذي وضع الأسس الراسخة للنماء والعزة والشموخ”.

مسيرة النماء والازدهار تتواصل

وأضاف “تتواصل مسيرة النماء والازدهار في العهد الميمون، لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، لينعم المواطنون والمقيمون والزائرون بأمن واستقرار وأمان، وحياة كريمة بما تسخره القيادة الحكيمة من إمكانات وبرامج تنموية شملت جميع نواحي الحياة .

وختم وزير الداخلية بقوله “نشكر الله -عز وجل- على نعمه التي أكرم بها هذا الوطن الغالي، ونسأله تعالى أن يديم علينا الأمن والاستقرار واستمرار النماء والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة”.