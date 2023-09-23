وزير الداخلية: 93 عامًا أمان وطموح وإنجازات

عبر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، عن فخره واعتزازه بالأمن والأمان، الذي يشعر به المواطن والمقيم في المملكة على مدار عقود.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود عبر حسابه على منصة “إكس” بمناسبة اليوم الوطني الـ93 الذي يحل اليوم وتحتفل به كافة مناطق السعودية: “93 عامًا.. أمان، وطموح، وإنجازات”.

دام عزك يا وطن

وتفاعل معه عدد من رواد منصة “إكس”، فقال عبدالعزيز بن سعد “دام عزك يا وطن”.

وأضاف فهد القثامي “الله يديم علينا الأمن والأمان”، ولفت سعد بن حزام “بوجودكم الله يحفظكم ويديمكم”.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، هنأ في وقت سابق، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 93 للسعودية.

القمة والريادة في شتى المجالات

وقال وزير الداخلية: “تتجدد اليوم مناحي الاحتفاء بمرور 93 عامًا على توحيد وطن اعتلى – خلالها – القمة بريادته في شتى المجالات وذلك بفضل من الله -عز وجل- ثم بالجهود المخلصة لقادته وأبنائه الأوفياء منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه- الذي وضع الأسس الراسخة للنماء والعزة والشموخ”.

وأضاف “تتواصل مسيرة النماء والازدهار في العهد الميمون، لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، لينعم المواطنون والمقيمون والزائرون بأمن واستقرار وأمان، وحياة كريمة بما تسخره القيادة الحكيمة من إمكانات وبرامج تنموية شملت جميع نواحي الحياة.

وختم وزير الداخلية بقوله “نشكر الله -عز وجل- على نعمه التي أكرم بها هذا الوطن الغالي، ونسأله تعالى أن يديم علينا الأمن والاستقرار واستمرار النماء والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة”.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ (93) بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.