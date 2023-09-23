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على يد موحّد السعودية الملك المؤسس

وزير الدفاع : اليوم الوطني قصة مجد وكفاح وبطولات شيّدت لنا وطنًا عظيمًا

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٦ مساءً
وزير الدفاع : اليوم الوطني قصة مجد وكفاح وبطولات شيّدت لنا وطنًا عظيمًا
المواطن - واس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين.

قصة توحيد راسخة

وقال سموه: “نستذكر في هذه المناسبة قصة المجد والكفاح والبطولات، التي شيّدت لنا وطنًا عظيمًا، وشهد فيها العالم قصة توحيد راسخة، على يد موحّدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه-، الذي بنى لنا وطنًا شامخًا نعتز به”.

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مسيرة النمو

وأضاف سمو وزير الدفاع: “إن مسيرة النمو انطلقت منذ ذلك الحين، وهي بعون الله ماضية في تطورها وإنجازاتها بعزم لا يلين، في ظل هذا العهد الميمون، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيّده الله-، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اللذين يوليان الوطن عنايتهما لنمائه وريادته وتطوره”.

فخر واعتزاز

وتابع سموه: إن وزارة الدفاع تحظى باهتمام القيادة الرشيدة- -أيدها الله- ورعايتها الدائمة، وهو ما أثمر عنه تسريع وتيرة التطوير والتحول الجديد للوزارة، لتكون وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية والجاهزية.
وبعث سمو وزير الدفاع لمنسوبي الوزارة، وجنود الوطن البواسل، ولذوي الشهداء، أصدق تحايا الفخر والاعتزاز، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد، ودوام النصر والتمكين، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ لهذا الوطن قيادته الحكيمة، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.

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