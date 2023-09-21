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وزير الرياضة: الفوز على الأرجنتين كان مثل الحلم

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
وزير الرياضة: الفوز على الأرجنتين كان مثل الحلم
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن فوز منتخب السعودية ضد نظيره الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم 2022، كان بمثابة الحلم.

وزير الرياضة يُعلق على الفوز ضد الأرجنتين

وتحدث وزير الرياضة خلال تصريحاته لقناة Fox News الأمريكية، عن ذكريات مواجهة الأرجنتين، قائلًا “كنا خائفين أن تنتهي المباراة بنتيجة ساحقة ضدنا”.

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سالم الدوسري
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وتابع حديثه قائلًا: “ولكن عندما رأينا الأداء وفزنا بالمباراة وكان ذلك اليوم مثل حلم وأمضيت طوال اليوم محاولًا الاستيقاظ منه لأرى ما إذا كان حلمًا بالفعل”.

وواصل وزير الرياضة تصريحاته قائلًا: “فوز منتخب السعودية ضد الأرجنتين أثر على نظرة العالم للمشروع الرياضي السعودي؛ وأظهر لنا ذلك نتائج وأهمية جهودنا”.

سالم الدوسري في مباراة السعودية ضد الأرجنتين
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

فوز منتخب السعودية

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم قد نجح في تحقيق انتصار تاريخي ضد نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال 2022.

وتُعد خسارة الأرجنتين ضد السعودية هي الوحيدة للمنتخب في نهائيات كأس العالم 2022، قبل أن يتوج ليونيل ميسي وزملاؤه باللقب، عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

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