وزير الرياضة: الفوز على الأرجنتين كان مثل الحلم

أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن فوز منتخب السعودية ضد نظيره الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم 2022، كان بمثابة الحلم.

وزير الرياضة يُعلق على الفوز ضد الأرجنتين

وتحدث وزير الرياضة خلال تصريحاته لقناة Fox News الأمريكية، عن ذكريات مواجهة الأرجنتين، قائلًا “كنا خائفين أن تنتهي المباراة بنتيجة ساحقة ضدنا”.

وتابع حديثه قائلًا: “ولكن عندما رأينا الأداء وفزنا بالمباراة وكان ذلك اليوم مثل حلم وأمضيت طوال اليوم محاولًا الاستيقاظ منه لأرى ما إذا كان حلمًا بالفعل”.

وواصل وزير الرياضة تصريحاته قائلًا: “فوز منتخب السعودية ضد الأرجنتين أثر على نظرة العالم للمشروع الرياضي السعودي؛ وأظهر لنا ذلك نتائج وأهمية جهودنا”.

فوز منتخب السعودية

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم قد نجح في تحقيق انتصار تاريخي ضد نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال 2022.

وتُعد خسارة الأرجنتين ضد السعودية هي الوحيدة للمنتخب في نهائيات كأس العالم 2022، قبل أن يتوج ليونيل ميسي وزملاؤه باللقب، عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.