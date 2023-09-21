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وزير الرياضة: نتمنى أن نمتلك لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في المستقبل

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
وزير الرياضة: نتمنى أن نمتلك لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في المستقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تمنياته بتواجد لاعب مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف المنتخب السعودي.

الفيصل يتمنى امتلاك شبيه برونالدو

وعلق وزير الرياضة على إمكانية انضمام النجم البرتغالي إلى الأخضر، قائلًا: “أود أن ينضم كريستيانو رونالدو إلى المنتخب السعودي، ولكن لا يمكننا للأسف”.

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وتابع الفيصل خلال تصريحاته لقناة Fox News الأمريكية، قائلًا: “ولكن نأمل أن يكون لدينا في المستقبل من هو شبيه برونالدو في صفوف منتخبنا الوطني”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

تألق كريستيانو رونالدو مع النصر

ويُقدم رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ويُعد أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بعد مرور 6 جولات، حيث أحرز 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

رونالدو - الكرة الذهبية
كريستيانو – المصدر spl

كما قاد كريستيانو رونالدو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لحصد البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية، وتوج بجائزة هداف المسابقة.

وانضم رونالدو إلى النصر يناير الماضي، قبل أن ينتقل العديد من نجوم الكرة في العالم إلى دوري روشن هذا الصيف، وفي مقدمتهم البرازيلي نيمار “الهلال”، والجزائري رياض محرز “الأهلي”، والفرنسي كريم بنزيما “الاتحاد”.

نيمار
نيمار – المصدر @Alhilal_FC

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