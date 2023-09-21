المنجم لجمهور الشباب: نجومكم بانتظاركم محمد بن سلمان عن عمل وزرائه لساعات طويلة: نحن ثاني أسرع دولة نموًا وزير الرياضة: نتمنى أن نمتلك لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في المستقبل محمد بن سلمان من جزيرة سندالة: نستهدف تطوير 50% من جزرنا في البحر الأحمر قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة وزير الرياضة: الفوز على الأرجنتين كان مثل الحلم روماني يقود مباراة نادي ضمك ضد الهلال الكشف عن حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن منتخب السعودية الـ57 عالميًا المغامسي عن لقاء محمد بن سلمان: حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب
أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تمنياته بتواجد لاعب مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف المنتخب السعودي.
وعلق وزير الرياضة على إمكانية انضمام النجم البرتغالي إلى الأخضر، قائلًا: “أود أن ينضم كريستيانو رونالدو إلى المنتخب السعودي، ولكن لا يمكننا للأسف”.
وتابع الفيصل خلال تصريحاته لقناة Fox News الأمريكية، قائلًا: “ولكن نأمل أن يكون لدينا في المستقبل من هو شبيه برونالدو في صفوف منتخبنا الوطني”.
ويُقدم رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ويُعد أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بعد مرور 6 جولات، حيث أحرز 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.
كما قاد كريستيانو رونالدو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لحصد البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية، وتوج بجائزة هداف المسابقة.
وانضم رونالدو إلى النصر يناير الماضي، قبل أن ينتقل العديد من نجوم الكرة في العالم إلى دوري روشن هذا الصيف، وفي مقدمتهم البرازيلي نيمار “الهلال”، والجزائري رياض محرز “الأهلي”، والفرنسي كريم بنزيما “الاتحاد”.