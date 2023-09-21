وزير الرياضة: نتمنى أن نمتلك لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في المستقبل

أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تمنياته بتواجد لاعب مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف المنتخب السعودي.

الفيصل يتمنى امتلاك شبيه برونالدو

وعلق وزير الرياضة على إمكانية انضمام النجم البرتغالي إلى الأخضر، قائلًا: “أود أن ينضم كريستيانو رونالدو إلى المنتخب السعودي، ولكن لا يمكننا للأسف”.

وتابع الفيصل خلال تصريحاته لقناة Fox News الأمريكية، قائلًا: “ولكن نأمل أن يكون لدينا في المستقبل من هو شبيه برونالدو في صفوف منتخبنا الوطني”.

تألق كريستيانو رونالدو مع النصر

ويُقدم رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ويُعد أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بعد مرور 6 جولات، حيث أحرز 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

كما قاد كريستيانو رونالدو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لحصد البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية، وتوج بجائزة هداف المسابقة.

وانضم رونالدو إلى النصر يناير الماضي، قبل أن ينتقل العديد من نجوم الكرة في العالم إلى دوري روشن هذا الصيف، وفي مقدمتهم البرازيلي نيمار “الهلال”، والجزائري رياض محرز “الأهلي”، والفرنسي كريم بنزيما “الاتحاد”.