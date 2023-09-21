وزير الشؤون الإسلامية: لقاء محمد بن سلمان يؤكد رؤى وطموح القيادة السعودية

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أكد للعالم رؤى وطموح وجهود القيادة المباركة في نمو السعودية والمنطقة في ظلّ رؤيتها العالمية 2030 لمستقبل أكثر إشراقاً من أجل خدمة البشرية.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “لقاء سمو ولي العهد الأمير الملهم محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز الأمريكية يؤكد للعالم رؤى وطموح وجهود قيادتنا المباركة في نمو المملكة والمنطقة في ظلّ رؤيتها العالمية 2030 لمستقبل أكثر إشراقاً من أجل خدمة البشرية, حفظ الله سمو سيدي ولي العهد وزاده توفيقًا ورفعةً, وأدام الله عز بلادنا وتقدمها ورخاءها وأمنها واستقرارها”.

رؤية السعودية للمنطقة

ولفت الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع قناة fox news الأمريكية، إلى أن السعودية تؤمن أنه لا يُمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تدخل عهدًا جديدًا من التنمية والازدهار من دون تجاوز صراعات الماضي وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وهو ما يستدعي العمل على مُعالجة جميع القضايا المُهددة للأمن والسلم الدوليين؛ وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

أولوية التنمية

وأكد ولي العهد خلال اللقاء أن السعودية تسعى لأن يتحول الشرق الأوسط إلى منطقة تكون أولوية حكوماتها هي التنمية، والتعاون الاقتصادي، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهو نهجٌ راسخ يعمل عليه سمو ولي العهد مع رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة.