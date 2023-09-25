وزير الطاقة: السعودية تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية السلمية

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أهمية مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجسيده دور الوكالة الذرية في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية من أجل التنمية والسلام العالمي، معربًا عن ثقته بأن يثمر التعاون بين المملكة والوكالة نتائج مثمرة.

وشدد وزير الطاقة، في كلمة له خلال الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الاثنين، على أن المملكة ملتزمة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي.

وثمَّن الأمير عبد العزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا، في ظل الظروف التي تشهدها، مؤكداً، في الوقت نفسه، العمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات.

وأعلن وزير الطاقة أن السعودية تعمل على مشروع بناء أول محطة نووية للطاقة السلمية وفقًا للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية، لافتاً إلى أن السعودية تؤمن بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة.