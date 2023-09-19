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أكد الحاجة إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومنتعش

وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الركيزة الأساسية لأمن الطاقة هي الاستدامة، مضيفًا أن مواصلة الاستثمارات بها تنعش الاقتصادات العالمية.

حجم الاستثمارات المطلوبة

وأضاف وزير الطاقة، على هامش مؤتمر البترول العالمي، “لايزال وضوح السياسات الناشئة يظهر شيئًا فشيئًا، ويجب على شخص ما أن يحدد الخطوط العريضة بشكل صحيح، ولكن أيضًا يدرك ما يلزم لتوفير الطاقة من حيث حجم الاستثمارات المطلوبة، والطموحات الكبيرة التي نرغب جميعًا في الحصول عليها”.

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اقتصاد عالمي مزدهر

وتابع أنه يجب أن يحدث ذلك بالتزام جاد بفكرة أنه مهما فعلنا يجب أن ندرك أننا ما زلنا بحاجة إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومنتعش واقتصادات متنامية.

وأضاف “أنا بصفتي أرى أهمية وضع الكثير من الوقت والجهد في تطوير أوبك بلس وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وضمان أن تقدم أوبك بلس ما سيفعله منظم نموذجي، وما زلت أعتقد أن سلوك أوبك لا يختلف عما سيفعله محافظ البنك المركزي أو مجموعة من محافظي البنوك المركزية”.

 

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