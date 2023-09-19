وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الركيزة الأساسية لأمن الطاقة هي الاستدامة، مضيفًا أن مواصلة الاستثمارات بها تنعش الاقتصادات العالمية.

حجم الاستثمارات المطلوبة

وأضاف وزير الطاقة، على هامش مؤتمر البترول العالمي، “لايزال وضوح السياسات الناشئة يظهر شيئًا فشيئًا، ويجب على شخص ما أن يحدد الخطوط العريضة بشكل صحيح، ولكن أيضًا يدرك ما يلزم لتوفير الطاقة من حيث حجم الاستثمارات المطلوبة، والطموحات الكبيرة التي نرغب جميعًا في الحصول عليها”.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية#أسواق_السعودية pic.twitter.com/w8DAQrtVxq — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 19, 2023

اقتصاد عالمي مزدهر

وتابع أنه يجب أن يحدث ذلك بالتزام جاد بفكرة أنه مهما فعلنا يجب أن ندرك أننا ما زلنا بحاجة إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومنتعش واقتصادات متنامية.

وأضاف “أنا بصفتي أرى أهمية وضع الكثير من الوقت والجهد في تطوير أوبك بلس وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وضمان أن تقدم أوبك بلس ما سيفعله منظم نموذجي، وما زلت أعتقد أن سلوك أوبك لا يختلف عما سيفعله محافظ البنك المركزي أو مجموعة من محافظي البنوك المركزية”.