وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية قصة قرية ليبية اختفت من الخريطة بعد إعصار دانيال إطلاق التحقق المهني للتأكد من مؤهلات العمالة الوافدة وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج ناصر الشمراني: نيمار كان عالة على الهلال الصحة الخليجي ينبه من خطر استهلاك البلاستيك تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة بيرسبوليس نيابة عن الملك سلمان.. وزير الاقتصاد يرأس وفد السعودية بقمة أهداف التنمية المستدامة
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الركيزة الأساسية لأمن الطاقة هي الاستدامة، مضيفًا أن مواصلة الاستثمارات بها تنعش الاقتصادات العالمية.
وأضاف وزير الطاقة، على هامش مؤتمر البترول العالمي، “لايزال وضوح السياسات الناشئة يظهر شيئًا فشيئًا، ويجب على شخص ما أن يحدد الخطوط العريضة بشكل صحيح، ولكن أيضًا يدرك ما يلزم لتوفير الطاقة من حيث حجم الاستثمارات المطلوبة، والطموحات الكبيرة التي نرغب جميعًا في الحصول عليها”.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان:
سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية#أسواق_السعودية pic.twitter.com/w8DAQrtVxq
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 19, 2023
وتابع أنه يجب أن يحدث ذلك بالتزام جاد بفكرة أنه مهما فعلنا يجب أن ندرك أننا ما زلنا بحاجة إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومنتعش واقتصادات متنامية.
وأضاف “أنا بصفتي أرى أهمية وضع الكثير من الوقت والجهد في تطوير أوبك بلس وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وضمان أن تقدم أوبك بلس ما سيفعله منظم نموذجي، وما زلت أعتقد أن سلوك أوبك لا يختلف عما سيفعله محافظ البنك المركزي أو مجموعة من محافظي البنوك المركزية”.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان:
الركيزة الأساسية لأمن الطاقة هي الاستدامة.. ومواصلة الاستثمارات بها تنعش الاقتصادات العالمية #أسواق_السعودية#24WPC2023 pic.twitter.com/UQtTe29FzH
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 19, 2023