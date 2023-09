وزير الطاقة لـ Fox News: ننحاز لمصالحنا الوطنية بشأن أسعار النفط لحماية اقتصادنا

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن القرارات السعودية الأخيرة بشأن أسعار النفط وخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2023، تستهدف استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية المضطربة، بينما تجاوزت أسعار خام برنت سقف الـ 94 دولارًا، تحت تأثير القرارات السعودية الأخيرة.

وتحدث وزير الطاقة، خلال مقابلة أجراها مع مذيع فوكس نيوز الشهير بريت باير، عن قرار المملكة العربية السعودية بخفض إنتاج النفط في وقت كانت فيه أسعار النفط العالمية مرتفعة بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، فيما أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال المقابلة، أن هذه الخطوة تهدف إلى استقرار أسواق النفط، وليس تحقيق الربح.

وقال الأمير عبدالعزيز: “نحن لسنا مدفوعين بالأسعار، بل مدفوعون بشكل أو بآخر بالاستقرار”. وأضاف: “نحن لا ننحاز إلى أحد. نحن ننحاز إلى مصالحنا الوطنية. نحن نحاول حماية اقتصادنا. هناك طموح كبير ونحن بحاجة إلى تأمين هذا الطموح”.

#WATCH : @FoxNews ' @BretBaier , whose interview with #SaudiArabia 's Crown Prince airs Wednesday, speaks with @MoEnergy_Saudi 's Prince Abdulaziz bin Salman on energy and economic diversification

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “ما نفعله لا علاقة له بالأسعار. ما نفعله هو التأكد من أننا نحد من تقلبات السوق”.

ونشرت قناة “فوكس نيوز” مقتطفات من مقابلة أجراها المذيع الشهير باير مع وزير الطاقة، ضمن تقرير للمذيع حول كواليس الأحداث التي تشهدها السعودية، ومن المقرر أن تُذاع مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع “فوكس نيوز” في وقت لاحق الخميس.

ونشرت “فوكس نيوز” مقابلة أجراها المذيع بريت باير، الذي ستُنشر مقابلته مع ولي العهد في وقت لاحق في الساعة الواحدة من صباح الخميس، مع وزير الطاقة السعودي، إذ سأله في نهايتها: “ماذا يجب أن أسأل ولي العهد برأيك؟”.

وأجاب الأمير عبدالعزيز بن سلمان مازحًا: “اسأله متى سيمنح وزيره 8 ساعات من النوم لمدة 3 أيام متواصلة”.

|@BretBaier: “When I sit down with HRH the Crown Prince, what do you think I should ask him?”

Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman: “Ask him when is he gonna get his Minister to have 8 hours of sleep?” 😂💚 pic.twitter.com/Fp3uKXXNUq

