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القرارات السعودية تستهدف استقرار الأسواق وليس الربح

وزير الطاقة لـ Fox News: ننحاز لمصالحنا الوطنية بشأن أسعار النفط لحماية اقتصادنا

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
وزير الطاقة لـ Fox News: ننحاز لمصالحنا الوطنية بشأن أسعار النفط لحماية اقتصادنا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن القرارات السعودية الأخيرة بشأن أسعار النفط وخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2023، تستهدف استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية المضطربة، بينما تجاوزت أسعار خام برنت سقف الـ 94 دولارًا، تحت تأثير القرارات السعودية الأخيرة.

القرارات السعودية بشأن النفط

وتحدث وزير الطاقة، خلال مقابلة أجراها مع مذيع فوكس نيوز الشهير بريت باير، عن قرار المملكة العربية السعودية بخفض إنتاج النفط في وقت كانت فيه أسعار النفط العالمية مرتفعة بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، فيما أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال المقابلة، أن هذه الخطوة تهدف إلى استقرار أسواق النفط، وليس تحقيق الربح.

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وقال الأمير عبدالعزيز: “نحن لسنا مدفوعين بالأسعار، بل مدفوعون بشكل أو بآخر بالاستقرار”. وأضاف: “نحن لا ننحاز إلى أحد. نحن ننحاز إلى مصالحنا الوطنية. نحن نحاول حماية اقتصادنا. هناك طموح كبير ونحن بحاجة إلى تأمين هذا الطموح”.

حماية أسعار النفط من التقلبات

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “ما نفعله لا علاقة له بالأسعار. ما نفعله هو التأكد من أننا نحد من تقلبات السوق”.

ونشرت قناة “فوكس نيوز” مقتطفات من مقابلة أجراها المذيع الشهير باير مع وزير الطاقة، ضمن تقرير للمذيع حول كواليس الأحداث التي تشهدها السعودية، ومن المقرر أن تُذاع مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع “فوكس نيوز” في وقت لاحق الخميس.

سؤال لولي العهد

ونشرت “فوكس نيوز” مقابلة أجراها المذيع بريت باير، الذي ستُنشر مقابلته مع ولي العهد في وقت لاحق في الساعة الواحدة من صباح الخميس، مع وزير الطاقة السعودي، إذ سأله في نهايتها: “ماذا يجب أن أسأل ولي العهد برأيك؟”.

وأجاب الأمير عبدالعزيز بن سلمان مازحًا: “اسأله متى سيمنح وزيره 8 ساعات من النوم لمدة 3 أيام متواصلة”.

الإصلاحات السعودية الكبرى

ومن المقرر أن تبث قناة “FOX News” الأمريكية في تمام الساعة 1 من صباح غد الخميس، مقابلة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجراها معه كبير المذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

تناولت تغطية فوكس نيوز مقابلات مع الكثير من وزراء الحكومة السعودية، وتحدث المذيع الشهير بريت باير أيضًا مع وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي سلط الضوء على نجاح المملكة في إنشاء وتعزيز الفرق والدوريات بالكثير من نجوم ومشاهير الرياضة عالميًّا.

وتحدثت فوكس نيوز أيضًا مع خبراء حول الإصلاحات الكبرى المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمع السعودي، بعدما أعطى ولي العهد دفعة كبيرة لمشاركة المرأة وقيادتها في الأعمال والمجتمع المدني.

توسيع دور المرأة

وقالت بسمة العمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Behavioral Management Consulting Co، المتخصصة في مجال الإعلام: “التغيير بالسعودية سريع للغاية ولا يصدق، بعدما أصبحت المرأة السعودية في مناصب قيادية بمجالس إدارة الشركات”، بحسب “fox news”.

وأضافت: “الجميل في الأمر هو أن النساء لم يعودوا يرون السقف الزجاجي لطموحاتهن، ولكن لدينا مسؤولية الآن تتجسد في أن الحرية تأتي مع المسؤولية”.

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