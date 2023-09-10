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يهدف إلى رفع جودة الأحكام القضائية

وزير العدل يدشن المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
وزير العدل يدشن المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المكتب الفني بمحكمة الاستئناف بالرياض، الذي يهدف إلى رفع جودة الأحكام القضائية، ودعم دوائر المحكمة بالدراسات القانونية للوقائع المعروضة عليها، لتحقيق اليقين القانوني وتعزيز التنبؤ بالأحكام؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

المكتب الفني بمحكمة الاستئناف

وأوضحت الوزارة أن المكتب الفني يضم عددًا من الخبراء ويعملون وفق الحوكمة المحددة له، كما أن جميع إجراءات المكتب تتم ضمن مسار إلكتروني كامل؛ وهو ما يختصر الوقت ويعزز من ممكنات الدوائر القضائية.

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يذكر أن مكاتب فنية ستُدشن في بقية المحاكم بعد انتهاء المرحلة الأولى في محكمة استئناف الرياض، وذلك ضمن سعي الوزارة الدائم إلى رفع جودة الأحكام واستقرارها والعناية بالجوانب الموضوعية.

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