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يشهد جلسات حوارية وخدمات تطوعية

وزير العدل يفتتح ملتقى التطوع القانوني في نسخته الأولى غدًا

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
وزير العدل يفتتح ملتقى التطوع القانوني في نسخته الأولى غدًا
المواطن - فريق التحرير

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برعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين د. وليد بن محمد الصمعاني، يُفتتح مساء غدٍ الاثنين بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ملتقى التطوع القانوني والذي يأتي بنسخته الأولى ولمدة 3 أيام من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري.

إقامة جلسات حوارية

وسيشهد الملتقى إقامة الجلسات الحوارية والأنشطة والخدمات القانونية التطوعية كالاستشارات والدورات القانونية وورش العمل التوعوية والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع من زوار لتحقيق مبدأ العدالة الوقائية، والذي سيقوم عليها أبرز المحامين المعتمدين والمدربين المتخصصين وممثلي الإدارات القانونية بالجهات الحكومية.

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يذكر أن الهيئة السعودية للمحامين ستقوم بتوقيع اتفاقيات على هامش الملتقى، كما سيصاحب الملتقى إقامة معرض تفاعلي، وانطلاق فعاليات ماراثون التطوع القانوني بمنطقة الرياض.

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