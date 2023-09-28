وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين

قام وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بزيارة لمقر بنك الاستيراد والتصدير الصيني في بكين، يرافقه معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقّل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والوفد السعودي المرافق؛ وذلك لبحث التعاون المشترك في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.

سلسلة من اللقاءات والزيارات

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والزيارات التي يجريها معاليه في جمهورية الصين الشعبية، مع عدد من قيادات الشركات الصينية الكبرى، لبحث التعاون المشترك في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.

كما زار معالي الجاسر والوفد المرافق، مقر شركة CRCC بالعاصمة الصينية بكين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.