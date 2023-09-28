مآثر المؤسس وولاء أهالي المنطقة في احتفالية أدبي الباحة باليوم الوطني ملعب بوليفارد هول قد يستضيف مباريات الهلال زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب دولة عربية طفلة تطلق النار على نفسها وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور مقر بنك الاستيراد والتصدير في بكين مدرب نيوكاسل: البدلاء صنعوا الفارق ضد مانشستر سيتي السعودية وسنغافورة تعلنان تدشين مجلس أعمال مشترك أمانة نجران تطرح 36 فرصة استثمارية في يدمة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يحتفل بإطلاق “معجم الرياض” لحظة انهيار عروسي فاجعة العراق فوق توابيت الضحايا
قام وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بزيارة لمقر بنك الاستيراد والتصدير الصيني في بكين، يرافقه معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقّل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والوفد السعودي المرافق؛ وذلك لبحث التعاون المشترك في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات والزيارات التي يجريها معاليه في جمهورية الصين الشعبية، مع عدد من قيادات الشركات الصينية الكبرى، لبحث التعاون المشترك في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.
كما زار معالي الجاسر والوفد المرافق، مقر شركة CRCC بالعاصمة الصينية بكين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.