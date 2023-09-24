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خرقت القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015

وزير خارجية مصر: إثيوبيا تمادت في ملف سد النهضة

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
وزير خارجية مصر: إثيوبيا تمادت في ملف سد النهضة
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن إثيوبيا “تمادت بالاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي”.

مصر تنتقد إثيوبيا

جاء حديث سامح شكري خلال إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، السبت.

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وأوضح شكري أن “إثيوبيا خرقت القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015”.

وتابع: “نرفض أي إجراءات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما في ذلك سد النهضة”.

ندرة مائية في مصر

وذكر الوزير المصري أن بلاده “تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 مليون نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه”.

لحظة الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي

ولفت إلى “وجود عجز مائي سنوي يزيد على 50 بالمئة من احتياجاتنا المائية، مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية، بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا”.

وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 98 بالمئة وفق شكري، مما يجعلها عرضة للتأثر بشدة لأي استخدامات غير مستدامة لمياه النهر، و”من هنا يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، التي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه من دون تشاور أو دراسة وافية، سابقة أو لاحقة، بشأن الآثار على الدول المشاطئة”.

وقال شكري : “إثيوبيا تمادت بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ في 2015”.

لحظة الملء الثاني لـ سد النهضة الإثيوبي

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