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اليوم في الجولة الرابعة

وصافة الدوري الإسباني شعار برشلونة ضد أوساسونا

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
وصافة الدوري الإسباني شعار برشلونة ضد أوساسونا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة لمواجهة فريق أوساسونا بعد قليل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” آل سادار” معقل فريق أوساسونا حيث تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , ARENA SPORT 6 HD CROATIA.

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وقبل مباراة اليوم، يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 7نقاط، حيث إن الفوز سيجعل البارشا يصعد للمركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركز التاسع برصيد ست نقاط.

الجولة الرابعة من الدوري الإسباني

وكانت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، انطلقت أول أمس الجمعة بفوز قاديش على فياريال بثلاثية لهدف، بينما فاز سيلتا فيجو على ألميريا بثلاثية مقابل هدفين.

برشلونة وأوساسونا

وفي مباريات أمس ” فاز ريال سوسيداد على غرناطة بخماسية مقابل 3 أهداف، وفاز ريال مدريد على خيتافي بثنائية لهدف، بينما فاز ديبورتيفو ألافيس على فالنسيا بهدف دون رد، وفاز ريال بيتيس على رايو فاليكانو بهدف دون رد”.

أما في مباريات اليوم، ففاز جيرونا على لاس بالماس بهدف وحيد، وتعادل ريال مايوركا مع أتلتيك بيلباو بدون أهداف، بينما يواجه أوساسونا، فريق برشلونة، وتأجلت مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية.

وكان برشلونة تعادل مع خيتافي في الجولة الأولى، ثم فاز في الجولتين الثانية والثالثة على فريقي قاديش وفياريال.

الدوري الإسباني - أوساسونا ضد برشلونة - 2

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