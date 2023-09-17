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تحمل على متنها 40 طناً

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى ليبيا
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثانية تحمل على متنها 40 طناً من المساعدات الغذائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

التنسيق مع الهلال الأحمر الليبي

وسيشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

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ويأتي ذلك امتداداً لدعم السعودية المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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