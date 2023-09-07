وظائف أكاديمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة (للرجال والنساء) على رتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف التخصصات عن طريق التعاقد وفقاً للشروط المعلن عنها بالكليات التالية:

الوظائف المتاحة

– الاقتصاد والعلوم الإدارية

– الإعلام والاتصال

– علوم الحاسب والمعلومات

– العلوم

– الهندسة

– الطب

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1445/2/22هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/2/28هـ.