وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظيفة إدارية بمسمى مساعد تنفيذي (Executive Assistant) للجنسين حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

الشروط المطلوبة

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في (إدارة الأعمال أو الإدارة المكتبية، السكرتارية التنفيذية، إدارة المكاتب) أو تخصص آخر ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– مهارات اتصال ممتازة.

الوصف الوظيفي:

أداء مجموعة متنوعة من المهام الإدارية ودعم كبار المديرين في الهيئة بالإضافة إلى إدارة التقويمات وإجراء ترتيبات السفر وإعداد تقارير النفقات والمساهمة في كفاءة الأعمال من خلال توفير دعم شخصي وفي الوقت المناسب للأعضاء التنفيذيين.

المهام والمسؤوليات:

– العمل كنقطة اتصال بين المديرين التنفيذيين والموظفين والعملاء والشركاء الخارجيين الآخرين.

– إدارة تدفق المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.

– إدارة جداول المدراء التنفيذيين وإعداد الاجتماعات.

– إجراء ترتيبات السفر والإقامة.

– إدارة المصاريف اليومية وإعداد تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية

– التعامل مع برامج مختلفة بما في ذلك معالجة الكلمات وجداول البيانات وبرامج العروض التقديمية لإعداد التقارير.

– تقديم الدعم لاستخدام الأدوات والتطبيقات المكتبية

– اتباع الإجراءات الحفاظ على سرية العمل.

طريقة التقديم:

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