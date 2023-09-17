وظائف إدارية شاغرة بمركز إدارة النفايات

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي عقود ومشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول مراجعة داخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)