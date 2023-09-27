وظائف إدارية شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة

لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة ضبط مواطن ضايق فتاة داخل مركبتها بالطائف الكشف عن هوية بطل فيلم قصة ملك الصحافة نفاد تذاكر مباراة الطائي والنصر بعد 13 دقيقة باتنا يمنح الفتح التقدم ضد الأخدود العروبة والوحدة يتعادلان بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني سعود القحطاني ينسحب من تيك توك بسبب الإساءات المتكررة وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى
– محاسب أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.
– مدير العطاءات والمقترحات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)