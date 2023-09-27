وظائف إدارية شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى

– محاسب أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

– مدير العطاءات والمقترحات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)