وظائف إدارية شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير برنامج المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مستشار قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، الحقوق).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)