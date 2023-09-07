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وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– منسق اللوجستيات: شهادة الثانوية العامة أو أعلى.

– مدير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة العمليات، الجيولوجيا)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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