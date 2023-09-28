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وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف صالة العرض.

– ممثل مبيعات صالة العرض (عدد وظيفتين).

– محاسب/ محاسبة التكاليف.

– مساعد أمين المخزن/ الإقليمي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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