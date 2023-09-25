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وظائف إدارية شاغرة في السودة للتطوير

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمكتب الشركة الرئيسي في مدينة الرياض

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول تخطيط وتحليلات المشتريات.

– أخصائي أول استمرارية الأعمال.

– محلل الموازنة العامة.

– أخصائي حسابات المدفوعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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