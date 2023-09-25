وظائف إدارية شاغرة في السودة للتطوير

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أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمكتب الشركة الرئيسي في مدينة الرياض
وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول تخطيط وتحليلات المشتريات.
– أخصائي أول استمرارية الأعمال.
– محلل الموازنة العامة.
– أخصائي حسابات المدفوعات.
وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)