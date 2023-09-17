وظائف إدارية شاغرة في تبوك الدوائية

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أعلنت شركة تبوك الدوائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك.
وبيّنت شركة تبوك الدوائية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– موظف تخليص (تبوك): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة تبوك الدوائية، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).