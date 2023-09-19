وظائف إدارية شاغرة في روشن العقارية السفارة لدى أذربيجان تغلق أبوابها الجمعة وظائف شاغرة لدى شركة رتال سياحة الأكواخ البحرية تجذب زوار جدة التجارة تستدعي 124 مركبة من شيفروليه وكاديلاك وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة وظائف شاغرة لدى مشروع القدية وظائف شاغرة بشركة نوماك في 4 مدن وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار عقاري أول (عدد وظيفتين).
– مدير الاستراتيجية والتخطيط.
– مساعد مدير مشاريع البنية التحتية (عدد وظيفتين).
وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)