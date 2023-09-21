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وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف التسويق التجاري الإقليمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

– مشرف التجارة الإقليمي: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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