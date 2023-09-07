وظائف إدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل التخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي أول العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الكيمياء، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل حماية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الهندسة، الأمن السيبراني)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي إدارة العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)