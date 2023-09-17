وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الامتثال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، الهندسة، الإحصاء، الحوكمة، إدارة المخاطر والامتثال).

– محلل مركز مراقبة العمليات المتكاملة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، علوم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).