وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير البيانات والتحليلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تحليلات البيانات، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير التكنولوجيا والبرمجيات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الكمبيوتر.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)