وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير التسويق التجاري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

– أخصائي منتجات أول: شهادة البكالوريوس في تخصص العلوم الطبية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول الميزانية والتخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)