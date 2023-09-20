وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المقاولين

وأبرزت الهيئة السعودية للمقاولين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب.

– موظف تطوير خدمات تقنية المعلومات.

– مسؤول مشروع.

– مدير تطوير خدمات تقنية المعلومات.

– رئيس فريق العلاقات العامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)