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للعمل بمقر الشركة الرئيسي في الظهران

وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مسؤول تجارة المنتجات الخاصة”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران.

شروط وظائف شركة أرامكو للتجارة

وبيّنت شركة أرامكو للتجارة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو للتجارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2023م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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