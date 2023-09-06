وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أمن تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة الأنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو الهندسة الكهربائية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)