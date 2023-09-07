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وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول أصول التركيبات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة أنظمة الحاسب، علم الشبكات، الهندسة الإلكترونية أو الكهربائية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي إدارة الأنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الحاسب)، أو ما يعادلها.

– مطور واجهات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، علوم الحاسب)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مطور شير بوينت: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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