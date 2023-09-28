وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تخطيط إستراتيجية الاستثمار.
– مساعد مدير وحدة الاستثمار.
– مدير أول استراتيجية الاستثمار.
– مدير أول التكامل وخلق القيمة.
– مدير أول تنمية الاستثمار.
– مدير تطوير الاستثمار.
– مدير أول التطوير المؤسسي.
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)