وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY طريف تتزين بـ الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 مرزوق الغانم عن محمد بن سلمان: هكذا يكون المسؤول عن التنمية مزرعة نموذجية لزراعة ما يقارب 2000 شجرة بُن بنجران وظائف شاغرة لدى فروع شركة ندى وظائف شاغرة لدى شركة الفنار وظائف شاغرة بفروع شركة سدافكو تعليق الخارجية الصينية على زيارة بشار الأسد لبكين تسمية الإبل شرط لقبول الاشتراك بمهرجان الملك عبدالعزيز تسمية أحد شوارع حائل باسم محمد الدعيع تقديرًا لإنجازاته
أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إستراتيجية التحول وإعادة الهيكلة.
– استشاري أول تمويل المشاريع والبنية التحتية.
– أخصائي العقارات والضيافة.
– مدير الإستراتيجية والتحول.
– مدير خدمات الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.
– مدير أول الإستراتيجية والتحول/ التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.
وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)