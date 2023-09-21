Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon طريف تتزين بـ الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 Icon مرزوق الغانم عن محمد بن سلمان: هكذا يكون المسؤول عن التنمية Icon مزرعة نموذجية لزراعة ما يقارب 2000 شجرة بُن بنجران Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة ندى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon وظائف شاغرة بفروع شركة سدافكو Icon تعليق الخارجية الصينية على زيارة بشار الأسد لبكين Icon تسمية الإبل شرط لقبول الاشتراك بمهرجان الملك عبدالعزيز Icon تسمية أحد شوارع حائل باسم محمد الدعيع تقديرًا لإنجازاته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية

كرة ثلج الاستثمارات السعودية حولتها للاعب دولي بالرياضة العالمية

بعد بكائه .. رونالدو يلتقي بـ الطفل الإيراني ويحقق حلمه

بعد بكائه .. رونالدو يلتقي بـ الطفل الإيراني ويحقق حلمه

– مدير إستراتيجية التحول وإعادة الهيكلة.

– استشاري أول تمويل المشاريع والبنية التحتية.

– أخصائي العقارات والضيافة.

– مدير الإستراتيجية والتحول.

– مدير خدمات الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

– مدير أول الإستراتيجية والتحول/ التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار