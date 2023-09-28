وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل التعويضات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الموارد البشرية).
– مدير التوزيع والمبيعات الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)