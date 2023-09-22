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وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٨ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار إدارة المحتوى (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسوب، تقنية المعلومات).

– مدير أول الحسابات الإستراتيجية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الحسابات الإستراتيجية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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