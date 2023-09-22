الخليج يبتعد عن مراكز الهبوط بفوز ثمين ضد الأخدود وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة العليان 7000 علم ترفرف في سماء الرياض احتفاءً باليوم الوطني أهازيج وأزياء شعبية في احتفال اليوم الوطني بالدرعية الفيحاء يصعد 4 مراكز بثلاثية في الرياض الملك سلمان وولي العهد يتلقيان تهاني أمير قطر مبنى إمارة تبوك يتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني إحباط هجوم إرهابي واعتقال 5 عناصر من داعش بتركيا صورة وتعليق.. نحلم ونحقق صاحب بنيان جسدي ضخم .. معلومات عن حكم مباراة النصر ضد الأهلي
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار إدارة المحتوى (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسوب، تقنية المعلومات).
– مدير أول الحسابات الإستراتيجية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير الحسابات الإستراتيجية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)