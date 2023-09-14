الـ سي آي إيه تدرس اتهام أفرادها بتلقي رشوة لتزوير مصدر كورونا نانسي بيلوسي: أنا زاحف من ذوات الدم البارد إحباط تهريب 109 كجم قات في جازان شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد محمد ثروت يتألق بعذوبة صوته وجمال أغانيه في جدة وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة الكفاح وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف إدارية وهندسية شاغرة في قطار سار وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
أعلنت شركة الكفاح القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الأحساء، والخبر.
وأبرزت شركة الكفاح القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب (الأحساء): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي إدارة رأس المال البشري (للنساء/ الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– موظف مراقبة الائتمان (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الكفاح القابضة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)