وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة الكفاح

أعلنت شركة الكفاح القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الأحساء، والخبر.

تفاصيل وظائف الكفاح القابضة

وأبرزت شركة الكفاح القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب (الأحساء): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي إدارة رأس المال البشري (للنساء/ الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف مراقبة الائتمان (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الكفاح القابضة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)