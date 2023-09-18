وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة العليان

حقيقة الفساد المالي لجو بايدن ونجله هانتر وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات لبنانية تقتل زوجها بالسم وتحرق الجثة بالأسيد وظائف شاغرة لدى فروع قطار سار لقطات لأمطار الباحة اليوم محادثات لاجتماع محتمل بين بايدن وشي إليك المزايا الجديدة لتحديث نظام iOS17 الجديد موعد عودة فينسيوس جونيور لـ مباريات ريال مدريد 4 رواد فضاء سعوديين يستعرضون تجاربهم أمام 6 آلاف موهوب وظائف شاغرة لدى فروع تبوك الدوائية
أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل سلسلة التوريد (الرياض).
– أخصائي أول منتجات (الرياض).
– أخصائي المنتجات (جدة).
– أخصائي المنتجات (الخبر).
– مسؤول المبيعات (الخبر).
– فني أول صيانة (الخبر).
– محاسب أول (الرياض).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)