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وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة العليان

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل سلسلة التوريد (الرياض).

– أخصائي أول منتجات (الرياض).

– أخصائي المنتجات (جدة).

– أخصائي المنتجات (الخبر).

– مسؤول المبيعات (الخبر).

– فني أول صيانة (الخبر).

– محاسب أول (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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