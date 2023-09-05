وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد توثيق مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي رئيسي تقنية المعلومات والاتصالات والتطوير الرقمي: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات والاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول الطاقة العالمية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة..

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)