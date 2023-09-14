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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في قطار سار

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في قطار سار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف قطار سار

وأبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس قسم الميزانية والتقارير (الرياض).

– مهندس أول مدني/ تصميم المسارات (الرياض).

– مساعد إداري (الرياض).

– خبير العقود والأداء وإدارة المشاريع (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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