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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في متاجر الرقيب

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٢ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في متاجر الرقيب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي اتصالات داخلية (الخبر).

– مسؤول المرافق/ السلامة (الخبر).

– مهندس صناعي (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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