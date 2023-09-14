وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سامرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف سامرف

وبيّنت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب الخزينة والرواتب والضرائب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مهندس العمليات التشغيلية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مهندس محلل/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الأجهزة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 سبتمبر 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)